Anestezi Teknisyeni Volkan Sökmen Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin çalışanlarından anestezi teknikeri Volkan Sökmen, beyin kanaması sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayata veda eden Sökmen'in ölümü, hem hastane çalışanları hem de sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Volkan Sökmen beyin kanaması geçirmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde arkadaşlarından helallik alınmasının ardından, Sökmen'in cenazesi memleketi Denizli'ye gönderildi. - KÜTAHYA