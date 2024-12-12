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Anestezi Teknisyeni Volkan Sökmen Hayatını Kaybetti

Anestezi Teknisyeni Volkan Sökmen Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde çalışan anestezi teknikeri Volkan Sökmen, beyin kanaması sonucu 44 yaşında hayata veda etti. Sökmen'in ölüm haberi, hastane çalışanları ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.

Kütahya'nın Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin çalışanlarından anestezi teknikeri Volkan Sökmen, beyin kanaması sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayata veda eden Sökmen'in ölümü, hem hastane çalışanları hem de sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Volkan Sökmen beyin kanaması geçirmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde arkadaşlarından helallik alınmasının ardından, Sökmen'in cenazesi memleketi Denizli'ye gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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