Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden Vefat Eden Öğrencisi İçin Taziye Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden Vefat Eden Öğrencisi İçin Taziye Mesajı
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, kalp krizinden hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Umut Demirel için taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel,vefat eden öğrencisi için bir taziye mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, kalp krizinden dolayı vefat eden öğrencisi Umut Demirel için yayımladığı mesajda, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Umut Demirel'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, hocalarına ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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