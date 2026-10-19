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Amasya'da kontrolden çıkan minibüs dere yatağına düştü, 9 kişi hafif yaralandı

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Amasya'da kontrolden çıkan minibüs dere yatağına düştü, 9 kişi hafif yaralandı
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Amasya'da Piri Reis Sokak üzerinde seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına düştü. Kazada sürücü ve 8 yolcu hafif yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AMASYA) - Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün dere yatağına düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 08.52'de, Piri Reis Sokak üzerinde seyir halinde bulunan F.A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.

Çağlayan Köprüsü istikametinden Helvacı Kavşağı yönüne ilerleyen minibüste bulunan sürücü ile 8 yolcu kazada hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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