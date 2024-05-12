ALS Hastası Çocukları Olan Anne: 8 Yıldır 'Anne' Sözünü Duyamadım

Antalya'da 7 çocuğundan 4'ü ALS hastası olan anne, 8 yıldır 'anne' sözüne hasret. Çocuklarının durumlarının gittikçe ağırlaştığını belirten anne, "Bayram oluyor ağlıyorum, düğün oluyor ağlıyorum, çocuklar okula gidiyor ağlıyorum. Çünkü onları hayal ediyorum" dedi.

Şırnak'ta oturan Delila (51) ve Ağit (59) Acer çiftinin 7 çocuğundan Elif (16), Ersin (18), Viyan (23) ve Vahide Acer'e (33), ALS hastalığı teşhisi konuldu. 4 çocuk, zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybetti. Acer çifti bu süreçte çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmayarak tüm bakımlarını üstlendi. Çocuklarının sağlıklarına kavuşması için tüm imkanlarını seferber eden çift birçok İl'de temaslarda bulundu. Çocukları için son olarak Ankara'ya da giden Acer ailesi umduklarını bulamayınca, son çare 4 yıl önce Şırnak'tan Antalya'ya taşındı. ALS hastalığı teşhisi konulan çocuklara engelli maaşı da bağlandı. Çocuklarının hepsini fizik tedaviye götürmenin çok zor olduğunu ifade eden anne Delila Acer, bu tedavinin evde gerçekleşmesinin kendilerine çok büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

"8 yıldır 'anne' sözünü duyamadım"

Çocuklarının gün gittikçe durumlarının ağırlaştığını aktaran Acer, "Hayatımı çocuklarıma adadım. Önceden 'anne' diyorlardı. 8 yıldır 'anne' sözünü duyamadım. Bunu demelerini, yürümelerini çok istiyorum. Anne demelerini, yürümelerini ve iyileşmelerini istiyorum. Bayram oluyor ağlıyorum, düğün oluyor ağlıyorum, çocuklar okula gidiyor ağlıyorum. Çünkü onları öyle hayal ediyorum" diyerek gözyaşı döktü. - ANTALYA