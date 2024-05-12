Üye Girişi
Haberler

ALS Hastası Çocukları Olan Anne: 8 Yıldır 'Anne' Sözünü Duyamadım

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaşayan bir anne, 7 çocuğundan 4'ünün ALS hastası olduğunu ve 8 yıldır 'anne' sözünü duyamadığını belirtti. Çocuklarının durumunun gittikçe ağırlaştığını ifade eden anne, onları hayal ederek her an ağladığını söyledi.

Antalya'da 7 çocuğundan 4'ü ALS hastası olan anne, 8 yıldır 'anne' sözüne hasret. Çocuklarının durumlarının gittikçe ağırlaştığını belirten anne, "Bayram oluyor ağlıyorum, düğün oluyor ağlıyorum, çocuklar okula gidiyor ağlıyorum. Çünkü onları hayal ediyorum" dedi.

Şırnak'ta oturan Delila (51) ve Ağit (59) Acer çiftinin 7 çocuğundan Elif (16), Ersin (18), Viyan (23) ve Vahide Acer'e (33), ALS hastalığı teşhisi konuldu. 4 çocuk, zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybetti. Acer çifti bu süreçte çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmayarak tüm bakımlarını üstlendi. Çocuklarının sağlıklarına kavuşması için tüm imkanlarını seferber eden çift birçok İl'de temaslarda bulundu. Çocukları için son olarak Ankara'ya da giden Acer ailesi umduklarını bulamayınca, son çare 4 yıl önce Şırnak'tan Antalya'ya taşındı. ALS hastalığı teşhisi konulan çocuklara engelli maaşı da bağlandı. Çocuklarının hepsini fizik tedaviye götürmenin çok zor olduğunu ifade eden anne Delila Acer, bu tedavinin evde gerçekleşmesinin kendilerine çok büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

"8 yıldır 'anne' sözünü duyamadım"

Çocuklarının gün gittikçe durumlarının ağırlaştığını aktaran Acer, "Hayatımı çocuklarıma adadım. Önceden 'anne' diyorlardı. 8 yıldır 'anne' sözünü duyamadım. Bunu demelerini, yürümelerini çok istiyorum. Anne demelerini, yürümelerini ve iyileşmelerini istiyorum. Bayram oluyor ağlıyorum, düğün oluyor ağlıyorum, çocuklar okula gidiyor ağlıyorum. Çünkü onları öyle hayal ediyorum" diyerek gözyaşı döktü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Çocuk Yerel Sağlık Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak? 12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 12 Mayıs tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title