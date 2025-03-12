Alpu Devlet Hastanesi'nde İftar Programı Gerçekleştirildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Alpu Devlet Hastanesi'nde görevli ile birlikte iftar yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ramazan Ayı'nda gerçekleştirdiği iftar programları sürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz akşam, Alpu Devlet Hastanesi'nde iftar düzenlendi. Programa katılım sağlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, başkan ve başkan yardımcıları iftar sofrasında hastane personeliyle bir araya geldi. - ESKİŞEHİR