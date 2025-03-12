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Alpu Devlet Hastanesi'nde İftar Programı Gerçekleştirildi

Alpu Devlet Hastanesi'nde İftar Programı Gerçekleştirildi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Alpu Devlet Hastanesi'nde sağlık personeliyle iftar yaptı ve Ramazan Ayı'na özel programların devam ettiğini duyurdu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Alpu Devlet Hastanesi'nde görevli ile birlikte iftar yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ramazan Ayı'nda gerçekleştirdiği iftar programları sürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz akşam, Alpu Devlet Hastanesi'nde iftar düzenlendi. Programa katılım sağlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, başkan ve başkan yardımcıları iftar sofrasında hastane personeliyle bir araya geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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