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Alevi Aydınlar, 31 Ekim'de Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde çalıştay düzenleyecek

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Alevi Aydınlar, 31 Ekim'de Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde çalıştay düzenleyecek
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Alevi Aydınları İstişare Meclisi’nin organize ettiği geniş katılımlı çalıştay, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak. Mesut Özcan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştay, dört oturumun ardından sonuç bildirgesiyle sona erecek.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) -"Alevi Aydınlar", 31 Ağustas'ta yayımladıkları "Alevi Aydınlar Bildirgesi"nin ardından geniş katılımlı çalıştay düzenleyecek.

"Alevi Aydınlar", 31 Ağustos 2026 tarihinde yayımladıkları "Alevi Aydınlar Bildirgesi" ile Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi ittifakının model olarak sunulmasına itiraz edilmesi kamuoyunda değişik tepkilere neden olmuştu.

Alevi Aydınları İstişare Meclisi tarafından organize edilen çalıştay, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde yapılacak. Araştırmacı-Yazar Mesut Özcan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan çalıştay, dört ana oturum halinde gerçekleşecek. "Alevilerin Hukuki Statüsü", "Aleviler ve Güvenlik Kaygısı", "Alevilerin Tarihsel Hafızası" ve "Aleviler ve Gelecek" başlıklarında oturumlar düzenlenecek. Çalıştay, aynı gün sonuç bildirgesi  açıklanmasıyla sona erecek.

Kaynak: ANKA
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