Alaca'da polisten şok uygulama

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri şok uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri ilçe genelinde gece boyunca denetim yaptı. Çorum, Ankara ve Zile caddelerindeki uygulamaya il merkezinden Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri de katıldı.

Uygulamalar sırasında 575 şahıs sorgulanırken 182 araç kontrol edildi. Denetimlerde araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kasatura olarak tabir edilen kesici alet ele geçirilirken, 1 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.