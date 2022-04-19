Akyurt'ta amatör arıcılara yüzde 100 destek

ANKARA (İHA) - Ankara Akyurt Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan arılı kovan desteği bu yılda devam ediyor. Desteklemeden yararlanacak kişiler çekilişle belirlenirken bugüne kadar dağıtılan arılı kovan sayısı da 300'e ulaşmış olacak.

İlçede tarımı geliştirebilmek amacıyla çiftçilere destekte bulunan Akyurt Belediyesi, bu yıl 50 kişiye yüzde yüz hibe ile ikişer adet arılı kovan dağıtımını gerçekleştirecek. 190 kişi arılı kovan dağıtımı için başvuruda bulunurken desteklemeden yararlanmak isteyenler de noter huzunda yapılan çekilişle belirlendi. 50 çiftçiye arıcılık hakkında verilecek eğitimler ile de verimliliğin artırılması ve bilinçli bir şekilde üretimin yapılması hedefleniyor. Arılı kovan almaya hak kazanan çiftçilere yönelik rutin kontrolleri de gerçekleştiren Akyurt Belediyesi böylelikle yapmış olduğu denetimlerle devamlılığı sağlamaya yönelik adımlar da atıyor.

"Bu yıl 50 arıcımız, 2'şer adet arılı kovan hibesini almaya hak kazandı"

Arıcılık sertifikası sahibi olan ancak Arıcılar Birliği'ne kayıtlı olmayan amatör arıcılık yapan Akyurtlular'ın desteklemeden faydalanabildiğini ifade eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, bugüne kadar 300 arılı kovan desteğinde bulunduklarını söyledi. Ayık, "2020 ve 2021 yıllarında 33 çiftçimize 3'er adet arılı kovan desteği vermiştik. Bu yıl ise 50 arıcımız, 2'şer adet arılı kovan hibesini almaya hak kazandı. Arıcılığa gönül veren, bu ciddi işi severek yapan arıcılarımıza arıların yanında lavanta fidesi ve arı maskesi de hediye ediyoruz. İnşallah bal zamanı yine bir arada oluruz. Bereketli olmasını diliyorum. Belediyemizden arılı kovan kazanan talihli çiftçilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel