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Aksaray'da tamirhane sahibi, üç çırağını yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı

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Aksaray'da tamirhane sahibi, üç çırağını yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da tamirhane sahibi, üç çırağını yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı
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Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesinde üç çırağını av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yasin Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, cumhuriyet savcısının tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde üç çırağına tüfekle ateş açmakla suçlanan Yasin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde üç çırağını tüfekle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan tamirhane sahibi Yasin Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis tarafından adliyeye getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasin Ö, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesinde, yanında çalışan Eyüp Efe D. (16), Onur K. (17) ve Veyis Eren K'yi (16) av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA
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