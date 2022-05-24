Aydın'da, AKP Karacasu İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç; Geyre, Palamutçuk, Ataeymir Sulama kooperatifleri ile yaptığı açıklamada, "Sulama maliyetlerinin düşürülmemesi ile sulama yapılmaması sonucunda beklenilen verim olmayacaktır. Verimin olmaması ile ülkemizdeki gıda sıkıntısı artacaktır" dedi.

Aydın'da, aynı zamanda AKP Karacasu İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç; Geyre, Palamutçuk, Ataeymir Sulama kooperatifleri ile birlikte açıklama yaptı. Sevinç, şunları söyledi:

"Karacasu Sulama Kooperatifleri ve Ziraat Odası olarak tarım sektöründe üreticilerimizin ürünleri üretmesi konusunda destek olan sivil toplum kuruluşlarıyız. 2022 yılında yapılan elektrik, akaryakıt, gübre vb. üretim maliyetlerini etkileyen giderlerin artışları sebebiyle üreticilerimiz bekledikleri verimi elde edemeyecekleri endişesine düşmüştür. 2022 yılı sezonunda üreticilerimizin ürünleri bu artışlarla birlikte bir şekilde ürünlerini tarlaya ekmiş bulunmaktadır. Ancak üretim aşamasının en büyük kısmını ve ürünlerin veriminin en iyi şekilde olmasını sağlayan kısmı sulamadır. Sulama maliyetleri elektrik fiyatlarının yaklaşık yüzde 300 şekilde bir artış söz konusu olması ile sulama sezonunun başlamasıyla üreticilerimiz sulama yapamamakta ve yapmak isteyenler de elektrik maliyetlerinin sulama sularına yansıyacağından dolayı sulama konusunda çekimser kalmaktadır.

"ÖNLEM ALINMAZSA KRİZ BÜYÜYECEK"

Çekimser kalması ile birlikte dünyamızda ve ülkemizde de gıda konusunda sıkıntıların başlamış olması ile birlikte üretim sezonuna girdiğimiz şu günlerde üreticilerimizin ürünleri en iyi verimi almalarını sağlayan sulama maliyetlerinin düşürülmemesi ile birlikte sulama yapılamaması sonucunda istenilen ve beklenilen verim olmayacaktır. Verimin olmaması ile ülkemizdeki gıda sıkıntısı artacaktır. Karacasu Sulama Kooperatifleri ve Ziraat Odası olarak ülkemizde örneğini gördüğümüz güzel bir çalışma vardır. Antalya Büyükşehir Belediyesi sulama suyu için bir finans desteği vardır. Enerji giderlerinin yüzde 80'lere varan bir bölümü Muhittin Böcek başkanlığındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

"MAZOT DESTEĞİ DE ARTTIRILMALI"

Bunun yanında enerji fiyatlarının geçmişe göre 3 kat artması bizleri sulama yapmaması engellemektedir. Sulama yapmaktan çekiniyoruz. Devletimiz de kesinlikle tarımsal sulama fiyatlarına müdahale etmelidir. Yoksa dünyada baş gösteren üretimdeki kriz Türkiye'ye de sirayet eder düşüncesindeyiz. Bu kesinlikle bir tehdit ya da başkaldırı değildir. İçinde bulunduğumuz gerçekleri siz basın mensupları aracılığı ile yetkili kurumlara duyurup onların yardımlarını talep etmekteyiz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Her zaman değindiğim bir konu var. Yetkililerimiz belki bütçe şartları uygun değil gerçekleştiremediler. ÇKS'deki mazot destekleri 2-3 kat daha arttırılmalıdır. Akaryakıt istasyonlarında üretici ile diğer kullanıcıların mazotları ayrılmalıdır."

"ÜRETİCİLERİMİZ SULAMA YAPAMIYOR"

Basın açıklamasının ardından konuşan Palamutçuk Sulama Kooperatifi Başkanı Emin Yılmaz, "2 bin dekar yerde sulama yapıyoruz. Elektriğin pahalı olmasından dolayı vatandaşlarımız sulama yapmakta çekimse kalıyor. Ayrıca su faturalarının aylık değil 3 ayda bir ödenmesini talep ediyorum. 24 yıllık sulama kooperatifi başkanıyım. Daha önce böyle artış yaşamadık. Bir de şu ana güvence bedeli diye bir şey yatıramam. Böyle bir gücüm yok benim. Yüzde 300 zam geldiğinden vatandaş çekimser kalıyor sulamak istemiyor" dedi.

Geyre Sulama Kooperatifi Başkanı Metin Sarıdayı ise şunları söyledi:

"Sulama sezonumuzun açılışı ile birlikte sulama ücretlerinde elektrik zamları sebebiyle artışlar olacak. Üreticilerimiz bu konularda tedirgin. Biz hiçbir siyasi partiye mensup değiliz. Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız üreticilerimize sulama desteği verip en iyi verimi almalarını sağlamak. Devletimiz ve Büyükşehir Belediyeleri tarım sektöründe sulama çalışmalarında bizlere destek olmalı. Dünya bir gıda krizine girmenin eşiğinde. En azından sezonluk elektrik ücretleri devletimiz ve büyükşehir belediyesi tarafından karşılanabilir. Antalya'da Demre Sulama Kooperatifiyle görüştüğümüzde kendilerinin sulama ücretlerinin yüzde 80'ini Büyükşehir Belediyesinin karşıladığını söylediler. Bize böyle bir çalışmayı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan, Kaymakamlığımızdan, devletimizden talep ediyoruz. Tek derdimiz üreticilerimize uygun fiyata su temin etmek.

"BÖYLE GİDERSE SENEYE DAHA BÜYÜK BİR GIDA KRİZİ BEKLİYOR"

Geyre, Palamutçuk, Ataeymir sulama sahalarında yaklaşık Geyre 8 bin 500 dekar alanda, Ataeymir 15 bin dekar, Palamutçuk 3 bin 500 dekar alanda sulama yapıyor. Bu sulama ağı zamanında DSİ ve Köy Hizmetleri tarafından yapılmış ve kooperatiflere devredilmiş çok güzel bir basınçlı sulama sistemi. Bu 3 kooperatif de vahşi sulama yapmamaktadır. Geçen sene ton başına 1 liraydı, bu sene 3 lira olma ihtimali var. Büyükşehir Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Arazi yollarını yaparlar menfezleri yaparlar. Bunun yanında sulama da bunlar kadar önemli. Mazot, elektrik, su, gübre fiyatlarındaki artışlar sebebiyle yeterli gübreleme ve sulamayı yapamayacağımızdan dolayı seneye gıda krizinin daha büyük boyutlara ulaşacağını verimin de yüzde 50 düşük olacağını düşünüyoruz. Bebeğe süt verirsen büyür vermezse cılız kalır. Maliyetler yüksek olduğunu sürece fiyatlar da daha da artar. Kesinlikle siyaset yapma amacımız yok. Büyükşehir de bizim devlet de bizim. Sadece üreticinin elinden tutsunlar istiyoruz."

"SU ÜCRETLERİNİ BELİRLEYEMEDİK"

Ataeymir Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş ise "Zeytin, tütün, arpa buğday, sebze ve meyve başta olmak üzere bütün üreticilerimize tarımsal sulama desteği veriyoruz Su elektrik ücretlerinin yüksek olması su fiyatlarını da yükseltiyor. Şu an su ücretlerini belirlemeye korkuyoruz. Devletimiz tarafından tarımsal sulamalarda destek verilmesini, Aydın Büyükşehir Belediyesinin de aynı şekilde destek olmasını bekliyoruz. Biz daha fazla üretmek istiyoruz. 550 ortağımız var. 15 bin dekar civarında sulanan sahamız var. Destek bekliyoruz. Biz kesinlikle siyaset yapma derdinde değiliz üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı düşünerek bu taleplerde bulunuyoruz" dedi.