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Akçakoca'da 96,9 Hektar Alanda Orman Gençleştirme Çalışmaları Tamamlandı

Akçakoca'da 96,9 Hektar Alanda Orman Gençleştirme Çalışmaları Tamamlandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2024 yılı tabi gençleştirme programı kapsamında 96,9 hektar alanda gençleştirme çalışmaları tamamlandı. Kaplandede Orman İşletme Şefliği, tohumlama kesimi üretim ve toprak işleme faaliyetlerini gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 96,9 hektar alanda gençleştirme çalışmaları yapıldı.

Akçakoca'da ormanlarda gençleştirme programı tamamlandı. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı tabi gençleştirme programında yer alan 96,9 hektar alanda gençleştirme çalışmaları bitirdi.

Kaplandede Orman İşletme Şefliği 2024 yılı Tabi Gençleştirme programında yer alan bölgede tohumlama kesimi üretim ve toprak işleme faaliyetleri yapılarak gençleştirme çalışmaları tamamlandığı açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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