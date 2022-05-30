Akay, yeniden TSTK Genel Başkanı oldu - Haberler

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) Genel Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Cevdet Akay yeniden güven tazeledi.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) Genel Kurulu gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşen kongrede yapılan seçimde mevcut başkan ve aynı zamanda Karabük Dernekler Federasyonu Başkanı Cevdet Akay, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Teşekkür konuşması yapan Akay, ileriye yönelik hedeflerinden ve taşıdığı ağır sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "2 yılı aşkın süredir aşkla yürüttüğümüz bu onurlu yolculuğu ve bu şerefli görevi bugün salondan aldığımız bu yüksek coşku ve heyecanla bundan sonra da ülkemizin gelişimine katkı sunma koşuluyla devam ettireceğiz. Bugün burada, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezinden tüm Türkiye'ye bir ses verdik. Sesimize ses veren tüm yol arkadaşlarımızla yeni bir sayfada yeni bir hikayeye başlıyoruz. Yazacağımız bu hikaye tamamlandığında sivil toplum kuruluşlarının ülkemizin özgürlük, demokrasi ve aydınlık yarınlarının sigortası olduğu aşikar bir şekilde görülecektir. Türkiye için el ele şiarıyla 7 bölgede 81 ilde etkinlik, faaliyet ve üretimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Akay, başkanlığında yeni yönetim kurulunda, Prof. Dr. Ertaç Ergüven, Metin Akkuş, Hasan Başça, İ. Hayri Ülgen, Prof. Dr. Kenan Aydın, Prof. Dr. Recep Yıldızhan, Muhterem Memiş, Yaşar Saka, Bayram Demir, Fatma Kıranoğlu, Tahsin Sögüt, İsmail Aktaş, Av. Sadiye Çelik, Abdulhadi Akmungan, Zeyneddin Aydın, Ziya Öncan, Hakkı Demir, Orhan Çerkez, İlyas Kıvrak, Süleyman Öztürk, Mesut Başkır, Fatih Adsan, Fatih Aydın, Ercan Koşar, Ali Rıza Şişman, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Gültekin Taşpınar, Av. Vahit Kaya, İshak Koçoğlu, Nevzat Duyar, Dr. Abdulbeşir Ceylan, Ali Turgut, Tuncay Altunkaya, Gurbet Altay yer alırken, Denetleme Kurulu Halil Kütük, Hilmi Kömü, Abdullah Tiftikçi, Medeni Deveci, Adnan Kopuz isimlerinden oluştu.

Disiplin kuruluna ise Hidayet Yünsel, Faruk Akçiçek ve Sami Çiriş oy birliği ile seçildi - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel