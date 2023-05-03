AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı
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AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı Tekirdağ'da AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Motosikletle parka gelen kimliği belirsiz bir şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal'a silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Tedavi altına alındı
Açılan 3 el ateş sonrası iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.