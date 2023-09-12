AK Parti Samsat ilçe Başkanlığına Osman İdacı getirildi

AK Parti Samsat İlçe Başkanlığına Osman İdacı getirildi.

Milletvekili seçimlerinde aday adayı olan İlçe Başkanı Hasan Erdem'in görevden ayrılması üzerine vekaleten ilçe başkanlığı görevini Başkan Yardımcısı Mustafa Fırat yürütüyordu. AK Parti Genel Merkez kararı ile Samsat İlçe Başkanlığına Osman İdacı atandı.

Başkan İdacı, AK Parti Genel Merkezinde Teşkilattan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den mazbatasını alarak göreve başladı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan İdacı, Samsat teşkilatının gençlik kollarında aktif görev aldığını, parti yönetimi ve Samsat ilçesini yakından bildiğini belirterek, Samsat ilçesine bundan sonra da hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Başkan İdacı, "Samsat'ta geçmiş bütün seçimlerde hep alnımızın akıyla çıkmış ve ismimizi hep en üst sıralara yazdık. Geçmiş bütün başkan ve yönetimlere minnettarız. Bundan sonra da büyüklerimizin izinde, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla devam edeceğiz. Samsat için her türlü fedakarlığı yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN