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AK Parti milletvekili adayı Şengül Karslı vatandaşın TEKNOFEST hayalini gerçekleştirdi

AK Parti milletvekili adayı Şengül Karslı vatandaşın TEKNOFEST hayalini gerçekleştirdi

Yerel Haberler

TEKNOFEST'e gitmek isteyen vatandaşın hayalini AK Parti milletvekili adayı Şengül Karslı gerçekleştirdi.

TEKNOFEST'e gitmek isteyen vatandaşın hayalini AK Parti milletvekili adayı Şengül Karslı gerçekleştirdi.

AK Parti milletvekili adayı Şengül Karslı seçim çalışmaları çerçevesinde Avcılar'da ziyaretlerini sürdürürken Latife Hanım ile karşılaştı. Latife Hanım Şengül Karslı'ya TEKNOFEST'e gitmek istediğini söyledi. Karslı bu hayale kayıtsız kalamadı. Latife hanımı evinden alarak Teknofest'e gitti. Latife hanımın mutluluğu gözlerinden okundu. Latife hanım, torunlarıyla görüntülü arama gerçekleştirip mutluluğun onlarla paylaştı. Milli ve yerli uçaklarla TEKNOFEST pozu verip fotoğraf çekti. Togg'u inceledi. Gezi sonunda Karslı Latife hanıma Bayraktar'ın maketini hediye etti.

TEKNOFEST'e giden Latife hanım "Maşallah çok güzel" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Latife Hanım Milletvekili Teknofest AK Parti Yerel Haberler

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