AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Yıldırım, gençlerden 'İlk oyum Erdoğan'a' sözü aldı

Zeytinburnu'nda düzenlenen sevgi yürüyüşüne katılan AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Adem Yıldırım, ilk kez oy kullanacak genç kızlardan "İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a" sözü aldı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala AK Parti milletvekili adayları sahadaki çalışmalarına ivme kazandırdı. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Adem Yıldırım, Zeytinburnu'nda sevgi yürüyüşüne katılarak vatandaşlara karanfil dağıttı. Çocuklara ise boyama kitabı hediye etti. Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşen yürüyüşe parti mensuplarının dışında vatandaşlar da katıldı. Milletvekili adayı Yıldırım, genç kızlardan "İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a" sözü aldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

"21 yıldır milletimizle yürüyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Adem Yıldırım, "Biz bu yürüyüşü yeni yapmıyoruz, 21 yıldır yapıyoruz. 21 yıldır milletimizle yürüyoruz. Sevgi ve saygısıyla yürüyoruz. Milletimizle olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Bu herhangi bir iktidara nasip olan bir şey değil. 21 yıl sonra milletimizin gösterdiği bu teveccüh onlarla olan gönül bağımızın ne denli sağlam olduğunun göstergesidir. Biz buradan hem Zeytinburnulu hemşerilerimize hem de tüm İstanbullu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gençlerimiz 'AK Parti' diyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alıntı yapan Yıldırım, "Önümüzde yürüyen bir liderimiz var. Diyor ya, 'Sen yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diye. Gerçekten liderimiz yürüyor ve milletimiz de onun arkasından yürüyor. Sevgi yürüyüşüne katıldıkları için milletimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizden çok pozitif bir karşılık var. Gençlerimiz 'AK Parti' diyor. Onların şöyle güzel bir özelliği var. Ben kendileriyle de paylaşımlar yapıyorum. Bizim gençliğimizle onların gençliği arasında fark var. Şimdiki gençlerimizin hakkaniyet duygularının çok üst düzey olduğunu görüyoruz. Yapılanları görüyorlar, yapılmayanları görüyor. Eksikleri ve fazlalıkları görüyorlar. Bakıldığı zaman 21 yıldır kimin ne yaptığı ortada. Kendisi için, geleceği için ve Türkiye Yüzyılı için neler yapıldığını gençler çok iyi idrak ediyor. Bu konuda da hem Cumhurbaşkanımıza hem de partimize çok büyük teveccühleri ve destekleri var. Ben buradan gençlerimize de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu millet tüm yapılanları biliyor"

Sevgi yürüyüşüne katılan vatandaşlardan Halil Kral, "Çok memnun oldum. İnşallah seçimi kazanacağız. Bu millet nankör değildir. Bu millet tüm yapılanları biliyor. Allah'ın izniyle de Recep Tayyip Erdoğan kazanacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL