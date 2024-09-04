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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Sezai Karakoç'un Hatırasını Yaşattı

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde Sezai Karakoç'un hatırasını yaşatmak amacıyla özel bir program düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar Sezai Karakoç'un düşünce dünyasına dair sohbetler gerçekleştirdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde Sezai Karakoç'un hatırasına geçler kitaplarını alarak bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, merhum şair ve düşünür Sezai Karakoç'un hatırasını yaşatmak amacıyla özel bir program düzenledi. Saat 18.00'de Kurşunlu Cami alanında gerçekleştirilen buluşmaya gençler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, katılımcılar sevdikleri kitaplarla bir araya gelerek, Sezai Karakoç'un düşünce dünyasına dair sıcak sohbetler gerçekleştirdi.

İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Sezai Karakoç'un edebi ve düşünsel mirası bir kez daha hatırlatılarak, Diyarbakır'ın kültürel değerlerine sahip çıkılması gerektiği vurgulandı. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada, çay eşliğinde yapılan sohbetler, katılımcılara hem derin bir kültürel deneyim hem de keyifli anlar yaşattı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, tüm Diyarbakır halkını benzer programlara katılmaya davet etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Güncel Yerel

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