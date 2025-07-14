AK Parti Bilecik Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Danışma Meclisi, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz öncülüğünde düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda isim katıldı. Toplantı, karşılıklı soru-cevap ve istişareler eşliğinde verimli bir şekilde geçti. Teşkilat mensupları, sahada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirerek partinin yereldeki çalışmalarına katkı sundu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek, daha güçlü bir teşkilat yapısı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ise, "Merkez İlçe Danışma Meclisimizi, teşkilat mensuplarımızla karşılıklı soru-cevap ve istişareler eşliğinde verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizle, daha güçlü bir teşkilat için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK