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AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Yılbaşı Gecesi Çalışanları Ziyaret Etti

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AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindekiler, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini, pazar esnafını ve nöbetçi eczane çalışanlarını ziyaret etti. Yeni yıl dileklerini ileten başkan ve beraberindekiler, çalışanların yeni yıllarını kutladı.

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindekiler, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini, pazar esnafını ve nöbetçi eczane çalışanlarını ziyaret etti.

Yılbaşında görev başında olan kamu görevlilerini, kapalı pazar esnafını ve nöbetçi eczane çalışanlarını ziyaret eden AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindekiler, 2024 yılının sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olarak geçmesi dileklerinde bulunarak, çalışanların yeni yıllarını kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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