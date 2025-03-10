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Ahşap Ustası Kadın, Ceket İlhamıyla Ahşaptan Kıyafetler Yapıyor

Ahşap Ustası Kadın, Ceket İlhamıyla Ahşaptan Kıyafetler Yapıyor
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Çankırı'da ahşap işleme sanatıyla uğraşan Dilek Öcalan, dedesinden kalan bir ceketten ilham alarak ahşaptan kıyafetler tasarlıyor. Gerçek kıyafetlerden ayırt edilemeyen eserleriyle büyük ilgi toplayan Öcalan, ahşabın duygusal bağlar kurduğunu vurguluyor.

Çankırı'da vefat eden dedesinden kalan ve annesinin sakladığı ceketten ilham alan ahşap ustası kadın, ahşaptan kıyafetler yapıyor. Gerçek kıyafetlerden ayırt edilemeyen ahşap kıyafetler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çankırı'da 19 yıldır ahşap işleme sanatıyla uğraşan Dilek Öcalan, geleneksel oyma tekniğiyle ahşaba hayat veriyor. Ihlamur ağacı kütlesini alıp modeli yanına koyarak ölçümler yapan ve çizimlerini gerçekleştiren usta, her eserine duygularını da işliyor. Sanat yolculuğunda, vefat eden dedesinin ceketinin annesi tarafından saklandığını fark ettiğinde yeni bir ilham kaynağı bulan Öcalan, geleneksel yöntemler ile ahşaptan kıyafetler tasarlamaya başladı. Kıyafetlerin anı biriktirdiğini ve kişinin yerini aldığını vurgulayan Öcalan, ömrünün sonuna kadar ahşap oyma sanatını sürdüreceğini belirtti.

"Yaptığım eserle aramda bir bağ oluyor"

Kıyafetlerin kişinin yerini aldığını söyleyen Öcalan, "Ahşap çalışmaları yaklaşık 19 yıldır sürdürmekteyim. Normal bir ağaç kütlesini alıp modelimi ise yanına koyuyorum. Ölçümler yapıp çizerek geleneksel oyma işlemiyle çalışıyorum. Annem, vefat eden dedemin sürekli giydiği ceketini saklıyordu. Ben de o dönem ağaçtan bir tasarım yapmayı düşünüyordum. Annemin de ceketi sakladığını görünce kıyafetlerin duygusal bir bağ oluşturduğunu keşfettim ve ertesi gün ağaçtan bir kıyafet tasarımı yapmaya başladım. Kıyafetlerin anı biriktirme gibi bir özelliği var. Giyen kişin tüm özelliklerini o kıyafet taşıyor. Ben de çalışmalarımı yaparken biraz duygusal düşünüyorum. Bu süreçte de yaptığım eserle aramda bir bağ oluyor. Kıyafetler biraz da kişinin yerini alıyor. Eserlerimi insanlarla paylaşıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu durum da beni çok mutlu ediyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin farklı yerlerinde birçok sergiye katılıyorum. Bu işi ömrümün sonuna kadar sürdüreceğim. Çünkü ahşap benim için bir tutku, o ıhlamur ağacının kokusuyla rahatlıyorum" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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