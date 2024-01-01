Ağrı Valisi Mustafa Koç, Yılbaşı Nedeniyle Görev Yapan Personeli Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yılbaşı nedeniyle Çocuk Evleri Sitesi, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İtfaiye Müdürlüğü, polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, görev başındaki personel ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yılbaşı dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Koç, Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve il protokolü ile birlikte ilk olarak Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen Vali Koç, onlara hediyeler vererek, yeni yıl dileklerini sordu. Çocukların mutluluğuna ortak olan Vali Koç, onların yeni yılını kutladı. Vali Koç ve beraberindekiler, daha sonra GAMER ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelle sohbet eden Vali Koç, yeni yıllarını kutlayarak, başarılar diledi. Vali Koç, il protokolü ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret etti. Vatandaşların yeni yıla huzur ve sağlıklı bir şekilde girmesi için çalışan sağlık personeline teşekkür eden Vali Koç, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Koç, hastane yönetiminden hastaların durumu ve hastane hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Koç, Belediye Başkanı Metin Karadoğan ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını da ziyaret etti. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için görev ifa eden ve yeni yıla çalışarak girecek olan kolluk görevlilerine kolaylıklar dileyen Vali Koç, onların yeni yılını kutladı. Vali Koç, polis ve jandarma uygulama noktasında trafik denetimlerine katılarak, vatandaşların yeni yılını kutlayıp, hayırlı yolculuklar diledi.

Vali Koç, Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve il protokolü ile birlikte son olarak İtfaiye Müdürlüğünde görevli personeli ziyaret etti. Vali Koç, görev başındaki personelin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde kolaylıklar diledi. Vali Koç, itfaiye erlerinden yangın önleme ve müdahale konusunda bilgi aldı. - AĞRI