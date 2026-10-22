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Ağrı Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi iddialarıyla gündemdeki bölgede gökkuşağı oluştu

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Ağrı Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi iddialarıyla gündemdeki bölgede gökkuşağı oluştu
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgede yağışın ardından gökkuşağı belirdi. Gökyüzünde geniş bir yay oluşturan gökkuşağı, çevredeki tepeler ve ağaçlarla birlikte görsel şölen sundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgede yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğubayazıt'ta etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı dikkat çekti. Gökyüzünde geniş bir yay oluşturan gökkuşağı, çevredeki tepeler ve ağaçlarla birlikte görsel şölen sundu. Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen bölge, yağış sonrası oluşan manzarayla mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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