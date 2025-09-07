Ağrı'da Traktör Dereye Devrildi, Can Kaybı Yok

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada arpa yüklü bir traktör dereye devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Baştarla köyünden Patnos istikametine doğru seyreden arpa yüklü traktör, Değirmendüzü Sodalısu mevkii yakınlarında bulunan köprünün yanında park edildi. Traktör sürücüsü ve yanındaki kişi, su içmek için dere kenarına indikleri sırada traktör bir anda hareket ederek dereye yuvarlandı.

Köylülerin yardımıyla olay yerine getirilen vinçle traktör dereden çıkartıldı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. - AĞRI