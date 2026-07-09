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Ağrı'da sağanak sonrası taşkınlara müdahale edildi

Ağrı'da sağanak sonrası taşkınlara müdahale edildi
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Ağrı'da etkili olan sağanak yağışların ardından Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerine bağlı bazı köylerde su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Valilik koordinesinde AFAD, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da etkili olan sağanak yağışların ardından Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerine bağlı bazı köylerde meydana gelen su baskını ve taşkınlara ekiplerce müdahale edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarıların önceden değerlendirilmesiyle ilgili kurumlar tarafından gerekli hazırlık ve tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, alınan önlemler sayesinde olası daha büyük olumsuzlukların önüne geçildiği belirtildi.

Valilik koordinesinde il merkezinde AFAD öncülüğünde Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğü ifade edilen açıklamada, ilçelerde ise kaymakamlıkların koordinasyonunda ilgili kurum ekiplerinin müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Su baskını ve taşkınlardan etkilenen bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla müdahale ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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