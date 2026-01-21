Haberler

Tutak Kaymakamlığından kazazedelere çorba ikramı

Tutak Kaymakamlığından kazazedelere çorba ikramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yolcuların soğuk havadan etkilenmemesi için Tutak Kaymakamlığı tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Otluca köyü mevkiinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüste bulunan yolculara Tutak Kaymakamlığı tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Sabah saatlerinde Tutak İlçe merkezine bağlı Otluca köyü mevkisinde yolcu otobüsü ile karıştığı kazada yolcu otobüsünde bulunan vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için Tutak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı

Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası

Gemileri yaktı geliyor! Süper Lig devinden Omar Marmoush bombası
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den