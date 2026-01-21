Tutak Kaymakamlığından kazazedelere çorba ikramı
Sabah saatlerinde Tutak İlçe merkezine bağlı Otluca köyü mevkisinde yolcu otobüsü ile karıştığı kazada yolcu otobüsünde bulunan vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için Tutak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel