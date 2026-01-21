Tutak Kaymakamlığından kazazedelere çorba ikramı

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Otluca köyü mevkiinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüste bulunan yolculara Tutak Kaymakamlığı tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Sabah saatlerinde Tutak İlçe merkezine bağlı Otluca köyü mevkisinde yolcu otobüsü ile karıştığı kazada yolcu otobüsünde bulunan vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için Tutak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu. - AĞRI