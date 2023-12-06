Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, okul ziyaretleri çerçevesinde Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti. Okulun süs bitkileri üretim serasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Çengel okulun ihtiyaçları, sorunları ve sera hakkında bilgiler aldı.
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, okul ziyaretleri çerçevesinde Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti. Okulun süs bitkileri üretim serasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Çengel okulun ihtiyaçları, sorunları ve sera hakkında Okul Müdürü İbrahim Altıntaş'tan bilgiler aldı. Öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinleyerek yakından ilgilenen Çengel, sohbetin ardından ziyareti sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR