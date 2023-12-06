Haberler ›› yerel ›› Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti

6 Aralık 2023 12:51 Son Güncelleme: 12:53 Abone Ol

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, okul ziyaretleri çerçevesinde Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti. Okulun süs bitkileri üretim serasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Çengel okulun ihtiyaçları, sorunları ve sera hakkında bilgiler aldı.