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Afyonkarahisar Dazkırı'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

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Afyonkarahisar Dazkırı'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışması başlatıldı. Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek hayvanları şap hastalığına karşı aşılıyor.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışması başlatıldı.

Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçe genelindeki büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanması amacıyla çalışma yürütülüyor. Ekipler, hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek aşılama faaliyetlerini sahada gerçekleştiriyor.

Hayvan hastalıklarının önlenmesi, kontrol altına alınması ve yayılma riskinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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