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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da yapılan bir polis uygulamasında, şüpheli bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu emdirilmiş 23 peçete ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi tutuklandı.

Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu polis böyle buldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın zula diye tabir edilen bölmesinde 23 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından oluşturulan uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta bulunanların şüpheli hareketlerde bulunmasından kuşkulanan ekipler ardından eğitimli nakotik köpeği ile araçta arama yaptı. Aramada aracın torpido kısmında zula diye tabir edilen gizli bölmede 23 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan M.Ç., B.T. ve F.Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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