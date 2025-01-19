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Afyonkarahisar'da Muhtarlık Seçimi İçin Sandık Başına Gidildi

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Afyonkarahisar'da, kansere yenik düşen muhtarın ardından 224 seçmenin katıldığı muhtarlık seçimleri için mahalleli sandık başına gitti. 4 adayın yarıştığı seçim, Zaferyolu İlkokulu'nda yapılıyor.

Afyonkarahisar'da muhtarlık seçimi

224 seçmenli mahalle muhtarlık seçimi için sandık başına gitti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da mahalle muhtarının kansere yenik düşerek yaşamını yitirmesi sonrası muhtarlık seçimleri için mahalleli sandık başına gitti.

Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Fehmi Metin Peynirci geçtiğimiz haftalarda kansere yeni düşerek vefat etti. Peynirci'nin vefatı sonrası İlçe Seçim Kurulu kararıyla mahalleli yeni muhtarına seçmek için sandık başına gitti. Zaferyolu İlkokulunda başlayan İplik Mahallesi Muhtarlık seçiminde 224 seçmen bulunurken, 4 adayın yarışıyor. Muhtar adaylarının Selma Peynirci, Serkan Taşlıca, Mehmet Özdemir ve Halil Sevil'in aday olduğu seçim sabah erken saatlerde başlarken, oy verme işlemi ise devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Muhtarlık Seçimi İçin Sandık Başına Gidildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Yerel
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