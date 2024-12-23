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Afyonkarahisar'da Kavşak Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralanırken, çarpışan araçlardan biri orta refüje çıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavşakta çarpışan otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücülerden biri yaralanırken, araçlardan biri ise çarpışmanın etkisi ile orta refüje çıkarak durabildi.

Kaza, Şuhut ilçesi Ağzıkara Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A idaresindeki 35 KA 4754 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü V.D.'nin kullandığı 03 SK 443 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri yol ortasındaki refüje çıkarak dururken, olayda V.D., isimli sürücü ise yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da Kavşak Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Yerel
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