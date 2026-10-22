Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere zoonoz hastalıklardan korunma yolları anlatıldı

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Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere yönelik hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Değirmenayvalı'da düzenlenen toplantıda, zoonoz hastalıkların bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve kişisel hijyen kuralları hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların insanlara bulaşmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.

Kadın çiftçilerin hayvan sağlığı ve halk sağlığı konularındaki bilgi düzeyini artırmayı amaçlayan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı