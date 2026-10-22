Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere zoonoz hastalıklardan korunma yolları anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere zoonoz hastalıklardan korunma yolları anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Değirmenayvalı'da kadın çiftçilere zoonoz hastalıkların bulaşma yolları ve korunma yöntemleri anlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ayrıca kişisel hijyen ve hayvan sağlığı tedbirlerini ele aldı, eğitimlerin süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere yönelik hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Değirmenayvalı'da düzenlenen toplantıda, zoonoz hastalıkların bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve kişisel hijyen kuralları hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların insanlara bulaşmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.

Kadın çiftçilerin hayvan sağlığı ve halk sağlığı konularındaki bilgi düzeyini artırmayı amaçlayan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti

Türkiye alarma geçti! Acil uyarı yapıldı
Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdı

Fransa'dan sonra sıra komşuda mı? Gençler 21 kentte sokağa çağırdı
Rusya bir yandan 'Müzakere' diyor, bir yandan füze yağdırıyor! Kiev'e 21 füze atıldı, 5'i çocuk 34 sivil yaralandı

Bir yandan barış mesajı diğer yandan füze yağmuru! 12 bölge vuruldu
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
Kadınları rahatsız eden Rus turiste meydan dayağı

Rus turiste sokak ortasında meydan dayağı
Gazze'deki hastaneler karanlığa gömülmek üzere! Sağlık Bakanlığından hayati çağrı

Ülkedeki hastaneler için hayati çağrı! Son ışık da sönmek üzere