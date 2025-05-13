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Afyonkarahisar'da Hemşireler Haftası Etkinliği

Afyonkarahisar'da Hemşireler Haftası Etkinliği
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Afyonkarahisar'daki hastanelerde görevli Manevi Rehberler, Hemşireler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, hemşirelere moral verdi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da etkinliğe katılarak sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekti.

Afyonkarahisar hastanelerde görevli Manevi Rehberler, "Hemşireler Haftası" dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinliğe İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da katıldı.

Hemşirelik mesleğinin önemine dikkat çekmek ve fedakar sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, "Zor ve sıkıntılı anlarda her zaman yanımızda olan, şefkatin ve sabrın temsilcisi hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı tebrik ediyorum. Kendilerine bu meşakkatli görevlerinde sabırlar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliği düzenleyen Manevi Rehberler Resul Kızıldağ ve Merve Çelik'e de teşekkür eden Müftü İmamoğlu, bu tür organizasyonların hem hastane çalışanlarının moralini artırdığını hem de maneviyatın sağlık ortamındaki yerini güçlendirdiğini vurguladı. Program, hastane personelinin de katılımıyla sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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