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Afyonkarahisar'da fabrika yangını

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Afyonkarahisar'da fabrika yangını

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikası dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'de geri dönüşüm fabrikasında henüz neden belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında ölen olmazken 5 şahsın dumandan etkilendiğini ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

11 saattir soğutma işlemlerinin devam ettiği fabrikaya 9 itfaiye, 7 kepçe ve 5 ambulans sevk edildi . Yangın sonrası Bolvadin İlçe jandarma komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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