Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Satışa çıkan Polatların lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geleceğin teminatı olan çocuklarla birlikte coşku içinde kutladı. Emniyet mensupları, çocukların huzur ve mutluluğunu her zaman öncelikli hedef olarak vurguladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte coşku içinde kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocukları İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde ağırlayarak bayram sevincine ortak oldu. Çocuklarla bir araya gelen emniyet mensupları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku içinde kutlarken, güvenli bir gelecek için gece gündüz çalışan teşkilat olarak çocukların huzur ve mutluluğunun her zaman en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.