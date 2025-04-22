Afyonkarahisar'da 23 Nisan Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte coşku içinde kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocukları İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde ağırlayarak bayram sevincine ortak oldu. Çocuklarla bir araya gelen emniyet mensupları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku içinde kutlarken, güvenli bir gelecek için gece gündüz çalışan teşkilat olarak çocukların huzur ve mutluluğunun her zaman en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR