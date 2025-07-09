Afyonkarahisar Başsavcısı Karabacak'tan Veda Ziyareti
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Ziya Bilim'e veda ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Karabacak'ın kente yaptığı hizmetler konuşuldu.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Ziya Bilim'e veda ziyaretinde bulundu.
Genel Sekreter Bilim, nazik ziyaretinden dolayı Karabacak'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti ve karşılıklı iyi temennilerle sona erdi. Karabacak, Afyonkarahisar'da geçirdiği süre boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Genel Sekreter Bilim ise Karabacak'ın kente önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel