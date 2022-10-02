Afyon haberi! Dinar'da deprem şehitleri unutulmadı

1 Ekim 1995 Dinar Depremi'nin 27. yıl dönümünde gerçekleştirilen programla deprem şehitleri anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda Açılış konuşmasını Dinar Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Yaşar Sağlam yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar çerçevesinde Kaymakam Kemal Duru'da konuştu. Kaymakam Duru konuşmasında deprem gerçekliğinin kabul edilip ve depreme karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Program çevre ilçelerden gelen şairler başta olmak üzere ilçede bulunan şair ve yazarların Dinar Depremi ile ilgili yazmış oldukları şiirleri seslendirmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR