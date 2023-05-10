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Afganistan'daki Özbek ve Türkmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve dua

Afganistan'daki Özbek ve Türkmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve dua

Yerel Haberler

Afganistan'da Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı Şibirgan ilindeki yetim öğrenciler ve öğretmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini iletti.

Afganistan'da Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı Şibirgan ilindeki yetim öğrenciler ve öğretmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini iletti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Cevizcan bölgesinde Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı Şibirgan ilindeki Merhamet Yetim Okulu talebeleri, Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini gönderen öğrenciler, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için kendisine dualar etti. Öğrenciler çevreye Erdoğan pankartları da astı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Afganistan Şibirgan Yerel Haberler

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