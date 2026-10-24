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ADÜ'de KVKK uygulama eğitimi düzenlendi, birim temsilcileri katıldı

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ADÜ'de KVKK uygulama eğitimi düzenlendi, birim temsilcileri katıldı
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ADÜ'de KVKK Birim Alt Komisyonu Uygulama Eğitimi düzenlendi. Komisyon üyeleri ve KVKK birim temsilcilerinin katıldığı eğitimde ISO 27701 Baş Denetçisi Gülşah Bakırlı veri güvenliği ve ihlal yönetimini anlattı; katılımcıların uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması ve veri güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla KVKK Birim Alt Komisyonu Uygulama Eğitimi düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen program, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Araştırmacı Yazar Ali Haydar Öztürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitime ADÜ Kişisel Verileri Koruma Komisyonu üyeleri, KVKK birim temsilcileri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve ADÜ Hastanesi KVKK birim alt komisyon üyeleri katıldı.

ISO 27701 Baş Denetçisi Gülşah Bakırlı tarafından verilen eğitimde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun temel kavramları ve komisyonların görevlerinin yanı sıra kişisel veri envanteri, veri minimizasyonu, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza uygulamaları ele alındı. Katılımcılara ayrıca erişim yetkileri, veri güvenliği, veri ihlallerinin yönetimi ve bildirim süreçleri hakkında bilgiler verildi. Üniversite bünyesinde kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve ilgili mevzuatın doğru uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen eğitimde, yıllık iç denetim ve raporlama süreçleri, gizlilik ilkeleri ve ilgili kişi başvurularında izlenecek yöntemler de değerlendirildi. Eğitimle birlikte üniversitenin farklı birimlerinde görev yapan komisyon üyeleri ve temsilcilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Program, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Av. Dr. Mehmet Boynikar'ın eğitimi veren Gülşah Bakırlı'ya teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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