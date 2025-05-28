Adıyaman Valisi Osman Varol, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

Adıyaman Valisi Osman Varol, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor
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Adıyaman Valisi Osman Varol, her hafta düzenlenen halk buluşmalarında vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunlarını not alıyor ve ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını veriyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinliyor.

Her hafta Salı günleri Adıyaman Valiliğinde düzenlenen halk buluşmaları kapsamında Vali Osman Varol, vatandaşları valilik makamında ağırlayarak ihtiyaç, talep, sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Vali Osman Varol, iletilen talepleri tek tek not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını veriyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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