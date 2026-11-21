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Adıyaman'da türüne az rastlanan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına olan sarı benekli semender görüldü.

Evinin bulunduğu sokakta sarı benekli semenderi gören Adıyaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü sakinlerinden Hüseyin Gazi Sinan, semenderi cep telefonu ile görüntüleri kaydetti. Sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı