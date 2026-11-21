Adıyaman Karaağaç'ta koruma altındaki sarı benekli semender görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü'nde nesli tükenmekte olduğu için koruma altındaki sarı benekli semender görüldü. Köy sakinlerinden Hüseyin Gazi Sinan, evinin bulunduğu sokakta gördüğü semenderi cep telefonuyla görüntüledi.
Adıyaman'da türüne az rastlanan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına olan sarı benekli semender görüldü.
Evinin bulunduğu sokakta sarı benekli semenderi gören Adıyaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü sakinlerinden Hüseyin Gazi Sinan, semenderi cep telefonu ile görüntüleri kaydetti. Sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı