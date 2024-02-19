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Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Açıldı

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Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde Amine Hatun Gençlik Merkezi dualarla açıldı. Açılışta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde gençlik merkezi açıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün Amine Hatun Gençlik Merkezi dualarla açıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman katıldılar.

Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, gençlerin önemine vurgu yaparak, gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu aktardı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, gençlik merkezinin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, her zaman toplumun her kesiminin yanında yer alacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından dualar ile gençlik merkezi açılarak, gezildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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