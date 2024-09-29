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Adıyaman Havalimanı'nda Uçak Düşme Tatbikatı Gerçekleştirildi

Adıyaman Havalimanı'nda Uçak Düşme Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Adıyaman Havalimanı'nda düzenlenen uçak düşme tatbikatı, gerçeği aratmadı. Senaryo gereği pist alanı yakınlarına düşen uçak maketi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü ve yaralılar kurtarıldı.

Adıyaman Havalimanında gerçekleştirilen uçak düşme tatbikatı gerçeği aratmadı.

Her yıl düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı çerçevesinde Adıyaman Havalimanı'na inmek üzere olan bir yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü. Tatbikat için hazırlanan dev uçak maketi, bir anda ateş topuna döndü. Enkaz bölgesine ise çok sayıda itfaiye ekipleri, acil sağlık ekipleri ve havalimanı görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki motoru ve kanatları alev alan uçağa köpüklü su sıktı. Söndürülen yangın sonrasında yine itfaiye ekipleri tarafından uçak içerisinde bulunan yolcular ve mürettebat tek tek bulundukları yerden çıkarıldı. Senaryo gereği yaralananlar olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastanelere sevk edildi. Gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Havalimanı Acil Durum Havacılık İtfaiye 3-sayfa Yerel Yaşam

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