Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kan Bağış Kampanyası İlgi Gördü

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen kan bağış kampanyası oldukça ilgi gördü.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Kızılay Adıyaman Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bir gün sürecek olan kan bağış etkinliğinde 150 ünite kanın toplanması beklenirken kan bağışının hem insan sağlığına iyi geldiği hem de hayat kurtarıldığı vurgulandı. Kan bağışında bulunan vatandaşlar ise kan vermekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. - ADIYAMAN