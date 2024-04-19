Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kan Bağış Kampanyası İlgi Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızılay Adıyaman Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bir gün sürecek olan kampanyada 150 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen kan bağış kampanyası oldukça ilgi gördü.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Kızılay Adıyaman Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bir gün sürecek olan kan bağış etkinliğinde 150 ünite kanın toplanması beklenirken kan bağışının hem insan sağlığına iyi geldiği hem de hayat kurtarıldığı vurgulandı. Kan bağışında bulunan vatandaşlar ise kan vermekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adıyaman Kızılay Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Güncel Altın Fiyatları 19 Nisan: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Yunanlılar maç sonrası soyunma odasında ne yaptı? Taraftarların tepkisini çeken kutlama! Fenerbahçe taraftarı enden tepki gösterdi? EKPSS sınav süresi ne kadar? EKPSS sınav süresi kaç saat, kaç dakika? Kızılcık Şerbeti 59. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN? 23 Nisan Akrep Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Kadroda kimler eksik? Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı? Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi nerede? Aziz Mahmut Hüdayi Türbesine nasıl gidilir? Ziyaret saatleri kaç? YARGI yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölüm ne zaman? Yargı son bölümde ne oldu? Gelinim Mutfakta Aleyna Kimdir? Gelinim Mutfakta Aleyna kaç yaşında, nereli? İstanbulkart İSPARK'ta indirimli mi? İSPARK kimlere indirimli, şartları ne? Kuş Uçuşu 4. sezon olacak mı? Kuş Uçuşu 4. sezon var mı, yayınlanacak mı? İstanbulkart indirimi hangi otoparklarda geçiyor? İstanbulkart otoparklarda geçiyor mu? Otoparklarda %50 indirim şansı! Peygamber efendimizin kutlu doğum haftası ne zaman? Kutlu doğum haftası ne zaman başladı? 1 haftada 3 kilo vermek isteyenler buraya! Kahvenize bir kaşık bu baharattan ekleyin: Sonuca inanamayacaksınız...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title