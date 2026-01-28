Haberler

Yol ortasındaki su samuru görüntülendi

Güncelleme:
Adıyaman merkezde bir vatandaş, yol ortasında karşılaştığı su samurunu cep telefonuyla kaydetti. Su samuru, bir süre takibinin ardından gözlerden kayboldu.

Adıyaman'da, yol ortasında su samuru görüntülendi.

Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyünde aracıyla ilerleyen Murat Kurtuluş isimli vatandaş, su samuruyla denk geldi. Su samuruyla karşılaşan Kurtuluş, su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre su samurunu aracıyla takip eden Kurtuluş, su samurunun bir süre sonra karanlıkta gözlerden kaybolduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
