Adıyaman'da Viyadük Çalışmaları Tamamlanmak Üzere
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede yapımı süren viyadük çalışmalarında sona gelindi. Viyadük, 46 metre yükseklikte ve 230 metre uzunluğunda inşa ediliyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde yapımı devam eden viyadük çalışmalarında sona gelindi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Savran köyündeki viyadük çalışmalarında sona gelindi. Çetintepe baraj gölünün üzerine yapılan viyadük, 46 metre yükseklikte 230 metre uzunluğunda ve 10 buçuk metre genişliğinde olacak. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel