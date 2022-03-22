Adıyaman'da Su Çalıştayı gerçekleştirildi

ADIYAMAN (İHA) - Gelecek yüzyılda insanların karşılaşabileceği en büyük tehlikelerinden biri olarak gösterilen ve kuraklığın sebep olacağı susuzluğa karşı Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Adıyaman Su Çalıştayı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü'nün de destekleriyle gerçekleştirilen çalıştay, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Etkinliğin açılışını Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Karpuzcu yaptı.

Prof. Dr. Karpuzcu'nun "Türkiye'de Su Yönetiminin Geleceği" konusunda görüş bildirdiği açılış programının devamında çalıştay üç oturum şeklinde devam etti.

Çalıştaya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan ve su yönetiminin önemine değinen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, "Bugün Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde bir ilke imza atarak Adıyaman 1. Su Çalıştayını yapıyoruz. Su hayatın özüdür. Bütün insanlar bir damla sudan oluşmuştur. Ben çocuk hekimliği yaparken ki hala yapmaya devam ediyorum; yeni doğan bebeklerin su oranı yüzde 65'lerdedir. Dolayısıyla hesap, kitap yaparken yüzde 65'ini su olarak hesaplayıp o oranda sıvı veriyoruz. Araştırmalara göre susuzluğa dayanıklılık 72 saat iken açlığa dayanıklılık 56 gündür. Günlerce depremde enkaz altına kalıp kurtulanlarda dahi böbrek hasarı gerçekleşir. Nasıl ki dünyada çağlayan su nehirleri varsa, vücudumuzda da çağlayan kan nehirleri vardır. Ancak, yıllardır insanoğlunun eliyle bir felakete doğru gidiyoruz. Su kaynaklarımız maalesef azalmaya devam ediyor. Suların yeryüzünden eksildiği yok ancak buharlaşıp yer değiştiriyor ve kuraklık meydana geliyor. Suyun hayatımızda önemli bir yer alması ve çocuklarımıza daha iyi su kaynakları bırakabilmek için su yönetimini iyi bilmemiz gerekiyor. An itibariyle çok ta verimli bir miras bıraktığımızı söyleyemiyorum. İnşallah bu etkinliğimiz önümüzü görme, ders çıkarma ve su kullanımı konusunda doğru bilgiler edinme konusunda hepimize yardımcı olur" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ta suyun önemine işaret ederek, özellikli su kullanımı konusunda insanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kılınç, ayrıca insan vücudundaki su oranından bahsederek, tüm canlılar için suyun önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Arıkan'ın başkanlığını yaptığı "Su Kaynaklarının Yönetimi" başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Osman Arıkan ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat, Adıyaman 203. Şube Müdürü Mehmet Ertürk, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ile Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çelik söz aldı.

Öğle arasının ardından gerçekleştirilen oturum başkanlığını İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat'ın yaptığı "Kentsel Su ve Şehir Şebeke Yönetimi" başlıklı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Mahmut Fırat'ın yanı sıra Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Adıyaman İl Sağlık müdürlüğü Çevre Mühendisi Abuzer Özkan, Göç İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Veysel Dağlar ile Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Başkanı Yasin Torun söz aldı.

Çalıştayın son oturumu olan "Küresel Bir Risk: İklim Değişikliği" konulu üçüncü oturum ise Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Tekin başkanlığında yapıldı.

Doç. Dr. Senem Tekin'in yanı sıra Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik İşler Şube Müdürü Yunus Öztürk, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlarından Dr. Mustafa Berk Duygu ile Mustafa Demirel, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük ile Adıyaman Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Musa Eşit katılımcılara konu ile ilgili birikimlerini aktardılar.

Programın ardından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. - ADIYAMAN