Adıyaman'da Ramazan ile birlikte mukabele geleneği başladı
Ramazan ayının ilk günü başlayıp son gününe kadar süren mukabele geleneği Adıyaman'daki 799 cami ve mescitte başladı.

Din görevlilerinin Kuran-ı Kerim'i sesli okuduğu ve cemaatin takip ettiği mukabele geleneği tüm cami ve mescitlerde sabah namazından önce ve öğle namazının ardından gerçekleştiriliyor. Kuran-ı Kerim'i yüksek sesli okuyan din görevlisini, cemaat Kuran-ı Kerim'den takip ediyor. Ramazan ayı boyunca her gün okunan Kuran-ı Kerim ay sonunda hatmedilmiş olunacak. Camilerde erkeklerin yanı sıra kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde mukabeleye katılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, "Mübarek Ramazan vesilesiyle bütün camilerimizde Kur'an tilaveti icra edilecek. Adıyaman'ımızda 799 camimizde bunun yanında yıkılan camilerimizin yanında yaptırdığımız prefabrik mescitlerde ve konteyner kentlerde tamamında mukabele programı düzenlenecek. Öğle namazlarından sonra ve sabah namazından önce imamlarımız, müezzinlerimiz ve cemaatimiz eliyle marifetiyle mukabelelerimiz icra edilecek. İnşallah mukabelelerimiz gününe gün şeklinde okunacak. Ramazan'ın sonunda yani arife günü bu okunan hatimlerin duası yapılacak. Dualarımızda inşallah deprem şehitlerimizi, yakınlarımızı dualarımıza dahil edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

