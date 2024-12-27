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Adıyaman'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi

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Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, 'Güvenli Okul Yolu Projesi' kapsamında Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere trafik kuralları, güvenli yolculuk ve emniyet kemeri kullanımı hakkında seminer verdi.

Adıyaman'da Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında öğrencilere seminer düzenledi.

Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde yetkililer, öğrencilere trafik kurallarına uyma bilinci, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk ile emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında detaylı bilgi verdi.

Uygulamalı örneklerle desteklenen seminerde, öğrencilerin trafikte sorumluluk alarak güvenli bir geleceğe katkı sunması sağlandı. Öğrenciler, hem kendi emniyetleri hem de toplumsal fayda açısından trafik kurallarına uyumun önemini bir kez daha kavrama fırsatı buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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