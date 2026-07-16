Korkuluğu aşıp trafiği tehlikeye attılar

Adıyaman'da, yayaların geçmemesi için konulan korkulukların üzerinden atlayan yayalar trafiği de kendi canlarınıda tehlikeye attı.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların yola direk atlamaması kazaların yaşanmaması için demir korkuluklar konulmuştu. Konulan demir korkuluklara rağmen bazı vatandaşlar yaya geçidini ve üst geçitleri kullanmayarak korkulukların üzerinden atlamaya devam ediyor. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan yayalar sürücülerin tepkisine neden oluyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı