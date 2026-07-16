Haberler

Korkuluğu aşıp trafiği tehlikeye attılar

Korkuluğu aşıp trafiği tehlikeye attılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da yayaların yola atlamaması için konulan demir korkuluklar, bazı vatandaşlar tarafından aşılarak hem trafik güvenliği hem de can güvenliği tehlikeye atılıyor.

Adıyaman'da, yayaların geçmemesi için konulan korkulukların üzerinden atlayan yayalar trafiği de kendi canlarınıda tehlikeye attı.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların yola direk atlamaması kazaların yaşanmaması için demir korkuluklar konulmuştu. Konulan demir korkuluklara rağmen bazı vatandaşlar yaya geçidini ve üst geçitleri kullanmayarak korkulukların üzerinden atlamaya devam ediyor. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan yayalar sürücülerin tepkisine neden oluyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

DEM Parti heyeti Bahçeli'ye gitti! İşte masadaki konu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gün iki gece süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı

'Dur' ihtarına uymayan sürücüden polisi hayrete düşüren kaçış
Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı

Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı
Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi

Haluk Levent'e 60 milyon dolar soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: 15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür.

15 Temmuz, İsrail’in bölgedeki tüm planlarının çöktüğü gündür.
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna 'Ufak bir cezam var' dedi

31 yıl hapisle aranan hükümlü böyle yakalandı: Ufak bir cezam var