Adıyaman'da binalar daha güvenli şekilde yıkılıyor

Adıyaman'da rezerv alanlarındaki yıkılması planlanan binalar, güvenli bir şekilde yıkılıyor. İş makinesi operatörü Erkan Tanrıverdi'nin yaptığı yıkım, çevredeki diğer binalara zarar vermemek için üstten gerçekleştiriliyor. Tanrıverdi, geçmişteki yarışma programlarındaki yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

Adıyaman'da rezerv alanlara giren ve yıkılması planlanan binalar, daha güvenli şekilde tek tek yıkılıyor. Binaların yıkımı, yarışma programlarında iş makinesiyle gösteri yapan operatör tarafından gerçekleştiriliyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'da rezerv alan olarak belirlenen bölgedeki binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Belirlenen binaların tepesine vinçler yardımıyla iş makineleri indiriliyor. Bina tepelerine bırakılan iş makineleriyle binaların yukarıdan aşağıya doğru kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor. Çevredeki binaların zarar görmemesi ve kimsenin canına her hangi bir şeyin gelmemesi amacıyla yapılan kontrollü yıkımları ise iş makinesi operatörü Erkan Tanrıverdi tarafından yapılıyor.

Tanrıverdi'nin geçtiğimiz yıllarda bazı yarışma programlarında iş makinesiyle bardaktan kule, iğneden iplik geçirme, bilgisayarla yazı yazma gibi gösterileri de olmuştu. Deprem zamanı iş makinesiyle yaklaşık 70'e yakın insanı canlı kurtardığını vurgulayan Erkan Tanrıverdi, "Bu bina rezerv alanına girdiği için yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yerine yapılacak olan güçlendirilmiş yeni binanın yapılması için uğraşıyoruz. Şu an yukarıdan yıkım daha güvenli. Aşağıdan yıkım olduğu zaman yan taraflardaki binalara zarar gelebilir. Güvenliğimizi alarak üstten yıkım yapıyoruz. Yarışma programlarında da bu işleri yaptım. Daha doğrusu bunu şova çevirmiştim. Yani iğneden iplik geçiriyorum, bilgisayara isim yazıyorum. Ondan sonra bardaktan kule yapıp, çay doldurup, çaya şeker atıyorum. Zaten depremde de Adıyaman'ımızda bulunduğum için yaklaşık 70 kişi canlı kurtardım deprem sırasında. Benim görevim Adıyaman'a hizmet" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
